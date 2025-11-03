Calciomercato Roma, dalla Spagna: contatti con Arévalo del Racing Santander. Si segue anche El Mala del Colonia

La Roma guarda al futuro e mette nel mirino un giovane talento del calcio spagnolo. Si tratta di Jeremy Arévalo , attaccante classe 2005 in forza al Racing Santander, che sta vivendo un'ottima stagione come dimostrano i 7 gol segnati in 12 partite del campionato spagnolo di seconda divisione.

Secondo quanto riportato in esclusiva dal quotidiano spagnolo MARCA, l'interesse della Roma sarebbe molto concreto. Nelle scorse settimane, infatti, ci sarebbero stati contatti diretti tra il club giallorosso e la famiglia del giocatore. La dirigenza romanista avrebbe addirittura invitato i familiari di Arévalo nella Capitale per presentare il progetto tecnico e discutere di un possibile futuro insieme.

Al momento, va precisato, non esiste ancora una trattativa ufficiale tra la Roma e il Racing Santander, club con cui il giovane attaccante (in possesso di doppio passaporto spagnolo ed ecuadoriano) ha un contratto fino al 2027. La Roma, inoltre, non sarebbe l'unico top club ad aver messo gli occhi sul promettente bomber. L'interesse per Arévalo si inserisce in una più ampia strategia di scouting focalizzata sui giovani talenti: il club giallorosso, infatti, starebbe valutando anche altri profili, come ad esempio il 20enne tedesco del Colonia, Malek El Mala.

(marca.com)