Calciomercato Roma, dalla Scozia: i giallorossi potrebbero terminare il prestito di Ferguson. Il Celtic monitora la situazione dell'irlandese

Il rendimento di Evan Ferguson fino ad ora, non sta convincendo la Roma. A gennaio, infatti, i giallorossi potrebbero anche interrompere anticipatamente il prestito del giovane irlandese per puntare su un'altra punta di livello. Fino a qui l'ex Brighton ha giocato poco ed ha servito solo un assist e fatto 0 gol, numeri troppo inferiori alle aspettative. Secondo quanto riportato dal quotidiano scozzese, in caso la Roma decidesse di rispedire il classe 2004 al mittente, il Celtic, che aveva già tentato di prenderlo in estate, sarebbe pronto ad accoglierlo in squadra. I Celts nella sessione invernale potrebbero perdere Maeda e il sostituto del giapponese potrebbe essere proprio Ferguson.

(67hailhail.com)