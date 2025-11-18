Calciomercato Roma: conferme sul ritorno di fiamma del Verona per Baldanzi. Affare legato ai colpi in entrata dei giallorossi

Il futuro di Tommaso Baldanzi potrebbe essere lontano da Roma e il trequartista sembra destinato a lasciare la Capitale già nella sessione invernale di calciomercato. Il classe 2003 era a un passo dall'addio in estate e, come rivelato da Alfredo Pedullà di Sportitalia, arrivano conferme sul ritorno di fiamma dell'Hellas Verona. L'eventuale partenza del ventiduenne è però legata ai movimenti in entrata da parte del club giallorosso.

