Calciomercato Roma: Chivu sogna Koné. Per i giallorossi è incedibile a gennaio e vale 50-60 milioni

27/11/2025 alle 16:10.
kone-roma-udinese

La Roma considera Manu Koné un giocatore dal valore di circa 50-60 milioni di euro. Secondo quanto riferito da Eleonora Trotta su X, infatti, Chivu continua a chiedere all'Inter un centrocampista di rottura e il suo sogno è proprio il francese della Roma, considerato però incedibile per gennaio. Per i giallorossi Koné, apprezzato anche all'estero e non solo a Milano, vale fra i 50 e i 60 milioni di euro.