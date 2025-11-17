Calciomercato Roma, caccia al centravanti: torna di moda Krstovic

La Roma è alla ricerca di un nuovo centravanti in vista della sessione invernale di mercato e nella lista del direttore sportivo Frederic Massara sono presenti diversi nomi. Joshua Zirkzee piace molto al club giallorosso e potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, ma guadagna 5 milioni di euro netti a stagione e il Manchester United non ha ancora preso una decisione. Oltre a Gianluca Scamacca, secondo il portale che si occupa di calciomercato è tornato di moda anche Nikola Krstovic dell'Atalanta (già seguito ai tempi del Lecce). L'affare non sarà facile, dato che bisognerà trattare con la famiglia Percassi.

(tuttomercatoweb.com)