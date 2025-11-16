Calciomercato Roma: Baldanzi in uscita. In pole il Verona, ci sono anche Genoa e Udinese

Futuro lontano da Roma per Tommaso Baldanzi. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, infatti, il trequartista rappresentato da Giuseppe Riso, stesso agente di Cristante e Mancini, è in uscita e su di lui ci sono tre club. Ci sono il Genoa di De Rossi e l'Udinese, ma in pole c'è il Verona: Gasperini apprezza due giocatori di proprietà dell'Hellas, uno è Giovane e l'altro è Cissé, ora in prestito al Catanzaro.