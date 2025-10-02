De Rossi: la scorsa settimana la decisione congiunta con i Friedkin di chiudere il contratto

È di ieri la notizia dell'accordo raggiunto fra Roma e Daniele De Rossi per la rescissione del contratto. Secondo quanto riferito da Lorenzo Canicchio su X la notizia emersa ieri sarebbe conseguenza della decisione presa in maniera conginuta la settimana scorsa dall'ex tecnico giallorosso, Dan e Ryan Friedkin.

Dan Friedkin, Ryan Friedkin e Daniele De Rossi hanno deciso congiuntamente, circa una settimana fa, di chiudere il contratto che legava la leggenda giallorossa alla Roma, anche se la notizia è emersa solo ora come trattativa in corso. https://t.co/z0GVSoZBRP — Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) October 2, 2025