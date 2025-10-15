Calciomercato Roma, piace Freuler: il Bologna tratta il rinnovo, sulle sue tracce anche la Juventus

Remo Freuler è un nome che potrebbe tornare di moda in casa Roma. Il centrocampista svizzero ha il contratto in scadenza nel 2026 e il Bologna è al lavoro per rinnovarglielo. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, i felsinei avrebbero offerto all'ex Atalanta un accordo fino al 2027 con opzione anche per l'anno successivo. Mentre il calciatore riflette, sa che sulle sue tracce, oltre ai giallorossi, si sta muovendo anche la Juventus. Freuler è un calciatore che Gasperini stima tantissimo, ed è stato una delle colonne portanti nei suoi anni alla Dea.

? Excl - #Bologna have offered the contract extension until 2027 + option for 2028 to Remo #Freuler, who also appreciated by #ASRoma (Gasp loves him since they were at Atalanta) as a free agent for July 2026. #Juventus have asked info for him for the summer if he doesn’t extend — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 14, 2025