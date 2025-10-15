Calciomercato Roma, piace Freuler: il Bologna tratta il rinnovo, sulle sue tracce anche la Juventus

15/10/2025 alle 09:17.
kone-e-freuler-roma-bologna

Remo Freuler è un nome che potrebbe tornare di moda in casa Roma. Il centrocampista svizzero ha il contratto in scadenza nel 2026 e il Bologna è al lavoro per rinnovarglielo. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, i felsinei avrebbero offerto all'ex Atalanta un accordo fino al 2027 con opzione anche per l'anno successivo. Mentre il calciatore riflette, sa che sulle sue tracce, oltre ai giallorossi, si sta muovendo anche la Juventus. Freuler è un calciatore che Gasperini stima tantissimo, ed è stato una delle colonne portanti nei suoi anni alla Dea.

 