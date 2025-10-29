Calciomercato Roma, forte interesse per il classe 2006 Cissè: venerdì scorso l'incontro con l'entourage a Trigoria

La Roma pensa al futuro e, come riportato da Lorenzo Canicchio, è fortemente interessata ad Alphadjo Cissè. Il centrocampista offensivo di proprietà dell'Hellas Verona, attualmente in prestito al Catanzaro, ha messo a segno 4 reti in 9 partite di Serie B e piace molto a Gian Piero Gasperini. Venerdì scorso c'è stato un incontro a Trigoria con l'entourage del classe 2006 (lo stesso di Pierluigi Gollini e Mario Hermoso) e l'eventuale trattativa sarebbe per l'estate, dato che ora si trova in prestito.

L’#AsRoma è fortemente interessata ad Alphadjo #Cissè, talento 2006 dell’#HellasVerona. A #Catanzaro 4 gol in 9 partite sin qui. A #Gasperini piace molto. Venerdì scorso c'è stato un incontro a Trigoria con l'entourage del giocatore, lo stesso di #Gollini ed #Hermoso. pic.twitter.com/XRXxKuRxKn — Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) October 29, 2025



