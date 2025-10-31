Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: primi contatti con lo United per Zirkzee. Sull'olandese anche PSV e West Ham

L'obiettivo di Joshua Zirkzee è giocare il prossimo Mondiale. L'attaccante olandese, che al momento sta trovando pochissimo spazio al Manchester United è uno dei primi profili che la Roma starebbe valutando per il mercato di gennaio. Gasperini, infatti, vorrebbe un'altra punta e, con Ferguson che potrebbe essere rimandato al Brighton, l'ex Bologna sarebbe una grande occasione. Secondo quanto riportato dalla testata inglese, ci sarebbero già stati dei primi contatti tra i giallorossi e i Red Devils, che avrebbero aperto alla possibilità di cedere il classe 2002 in prestito. Sulle tracce di Zirkzee, però, ci sono anche il PSV e il West Ham.

(talksport.com)