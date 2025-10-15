Calciomercato Roma, attenzione a Zirkzee: potrebbe chiedere la cessione se continua a non trovare spazio

Continua a risuonare per il mercato di gennaio il nome di Joshua Zirkzee, con la Roma che resta tra i club attenti alla situazione. A fare il punto sull'attaccante olandese è l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha spiegato come la sua situazione al Manchester United potrebbe aprire a scenari inaspettati in vista della sessione invernale.

Il fattore chiave sarà il minutaggio. L'attaccante sta trovando pochissimo spazio con i Red Devils e, sebbene in passato sia il club che il giocatore abbiano sempre chiuso la porta a una cessione, lo scenario potrebbe cambiare radicalmente se da qui a gennaio il suo impiego non dovesse aumentare in modo significativo.

Con il Mondiale in arrivo, la volontà del giocatore di trovare più spazio potrebbe diventare decisiva, spingendolo a considerare un ritorno in Serie A. La situazione, al momento, non consiste in trattative avviate, ma in una potenziale opportunità da monitorare, che dipenderà esclusivamente da quanto l'attaccante giocherà nei prossimi due mesi.

