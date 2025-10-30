Calciomercato Roma, anche il Milan osserva Zirkzee: la pista potrebbe scaldarsi in caso di apertura al prestito

Roma e Milan sono alla ricerca di un nuovo centravanti in vista della sessione invernale di calciomercato e, come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, lo scambio tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez potrebbe tornare d'attualità . Tra i tanti nomi osservati dai rossoneri c'è però anche un obiettivo dei giallorossi e si tratta di Joshua Zirkzee: l'attaccante olandese è scontento al Manchester United e, nel caso in cui si proponesse con la formula del prestito, il Milan potrebbe pensarci.

(gasport)