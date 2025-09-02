UFFICIALE: Coletta ceduto a titolo definitivo al Benfica. Contratto depositato in Lega

La Roma saluta ufficialmente Federico Coletta e perde uno dei talenti più brillanti del settore giovanile. Il classe 2007 lascia il club giallorosso a titolo definitivo per un milione di euro più il 30% sulla futura rivendita e si trasferisce al Benfica. Nonostante manchino ancora i comunicati da parte delle due società, l'ufficialità è arrivata tramite il sito della lega portoghese: il contratto del diciottenne è stato infatti depositato entro la mezzanotte.

Contratos rececionados até às 24h00:

Federico Coletta - Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD - Transferência Internacional (Júnior)

(ligaportugal.pt)

VAI AL SITO DELLA LEGA