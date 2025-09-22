Panathinaikos: vicino l'accordo per Baldini come nuovo direttore sportivo

Franco Baldini è pronto a tornare nel mondo del calcio. Dopo aver terminato l'ultima esperienza da dirigente nella Roma nel 2018 (club con cui ha avuto tre esperienze: 1999-2005, 2011-2013 e 2016-2018) l'ex Real Madrid è ora vicinissimo a diventare il nuovo direttore sportivo del Panathinaikos. Come riportato in esclusiva dalla testata giornalistica, Baldini si trova ad Atene per chiudere l'accordo con il club greco. Inoltre, avrà modo di rincontrare anche la stessa Roma, poiché, una delle 8 avversarie del suo Panathinaikos in Europa League. Appuntamento dunque al 29 gennaio, giorno in cui è previsto il match tra il suo passato ed il suo futuro.

