Mourinho pronto a tornare in panchina: il portoghese è vicinissimo al Benfica

Il 27 agosto, la sconfitta al playoff di Champions League e la conseguente retrocessione in Europa League, aveva segnato la fine dell'esperienza di José Mourinho sulla panchina del Fenerbahce. Lo Special One era caduto contro il Benfica di Bruno Lage, lo stesso Benfica che ieri sera ha clamorosamente perso all'esordio in casa contro il Qarabag. La brutta prestazione ha quindi convinto le Aquile ad esonerare il tecnico portoghese. Adesso, come riportato dal quotidiano, è proprio Mourinho ad essere in pole position per sostituire Lage sulla panchina del Benfica. L'ex Roma è pronto a fare il suo ritorno a Lisbona dopo ben 25 anni dall'ultima esperienza con il club O Glorioso.

Arrivano conferme sul ritorno in panchina di José Mourinho. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la trattativa con il Benfica è in fase avanzata in seguito all'esonero di Bruno Lage. Lo Special One ha aperto le porte alle Aquile, dato che vuole subito tornare ad allenare dopo la fine dell'esperienza al Fenerbahce.