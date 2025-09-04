Monza, Pessina: "Sono rimasto qui per riportare la squadra in Serie A" (VIDEO)

Stasera è andata in scena la presentazione della squadra del Monza per la stagione 2025/26 e l'evento si è tenuto in Piazza Trento e Trieste tra il caloroso entusiasmo dei tifosi. A prendere la parola direttamente dal palco è stato il capitano Matteo Pessina, vicino alla Roma negli ultimi giorni di mercato. Ecco le sue parole.
Sei rimasto a Monza per portarci in Serie A?
"Assolutamente. Questo è il nostro obiettivo ed è quello che vogliamo fare".
⚪️? #Monza - Cori e calorosa accoglienza dei tifosi brianzoli per Matteo #Pessina alla presentazione della squadra in centro città: "Sono rimasto con l’obiettivo di tornare in Serie A", le parole del capitano che è stato vicino al trasferimento alla #Roma ? @calciomercatoit pic.twitter.com/QehCjnxdYR
— Giorgio Musso (@GiokerMusso) September 4, 2025