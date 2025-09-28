Monza, panchina di Bianco a rischio: si valuta De Rossi

Spunta una nuova ipotesi per la panchina del Monza. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato di Sky Sport, Luca Cilli, il nome di Daniele De Rossi sarebbe nella lista dei dirigenti del club brianzolo come possibile sostituto di Paolo Bianco. La posizione dell'attuale tecnico non sarebbe infatti salda, dopo la sconfitta interna con il Padova e un'identità tattica che non ha mai convinto del tutto. L'ex allenatore giallorosso è sotto contratto con la Roma fino a giugno 2027.

