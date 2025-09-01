Calciomercato Roma, Romano-Cagliari: si lavora ad un prestito con diritto di riscatto a 8 milioni e controriscatto per i giallorossi

01/09/2025 alle 10:08.
romano-trigoria-2

Prosegue la trattativa tra Roma e Cagliari per il passaggio di Alessandro Romano in rossoblu. Come scrive Eleonora Trotta di calciomercato.it, i due club stanno studiando un affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 8 milioni e controriscatto in favore dei giallorossi a 8,5. In mattinata previsti nuovi contatti, per i sadi molto dipenderà dalle uscite.

 