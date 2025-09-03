Calciomercato Roma, retroscena Pellegrini: il numero 7 ha rifiutato una ricca offerta del Trabzonspor negli ultimi giorni

Qualcosa si era mosso per Lorenzo Pellegrini negli ultimi giorni di mercato. Come riporta Fabrizio Romano, infatti, alla Roma e al giocatore era arrivata un'offerta molto importante dal Trabzonspor: un prestito con obbligo di riscatto e un ingaggio molto alto per il centrocampista. Il numero 7 ha però rifiutato l'offerta, all'estero preferiebbe una sistemazione in Premier o in Liga.