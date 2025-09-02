Calciomercato Roma, retroscena George: giallorossi mai convinti di affondare

Chiuso il calciomercato estivo, la Roma non ha inserito un esterno sinistro da mettere a disposizione di Gasperini. Sul sito sportivo viene ricostruita la vicenda di mercato per Tyrique George: secondo quanto riferito, la Roma non è mai stata convinta di prenderlo perché spendere 25 milioni di euro - da richiesta del Chelsea - negli ultimi giorni di mercato e inserirlo negli schemi del tecnico sarebbe stato un rischio, e anche perché l'agente, Emeka Obasi, era lo stesso che ha negato Sancho alla Roma. Il Fulham, invece, aveva quasi concretizzato l'acquisto di George ma non ha depositato il contratto in tempo e il giocatore è rimasto ai Blues.

