Calciomercato Roma, retroscena Dominguez: il Bologna ha rifiutato un'offerta da 10 milioni più 2 di bonus

01/09/2025 alle 21:33.
dominguez-bologna

Il calciomercato estivo si è appena concluso, ma, su X, Cesar Luis Merlo ha svelato un incredibile retroscena che riguarda la Roma e Benjamin Dominguez. Secondo quanto riportato dal giornalista, i giallorossi avrebbero tentato di fare un'ultima disperata offerta al Bologna per l'esterno argentino classe 2003 di circa 10 milioni di euro più altri 2 di bonus. La proposta è stata rifiutata dai rossoblù che così si terranno il calciatore in rosa almeno fino a gennaio.

 