Calciomercato Roma, retroscena Dominguez: il Bologna ha rifiutato un'offerta da 10 milioni più 2 di bonus

Il calciomercato estivo si è appena concluso, ma, su X, Cesar Luis Merlo ha svelato un incredibile retroscena che riguarda la Roma e Benjamin Dominguez. Secondo quanto riportato dal giornalista, i giallorossi avrebbero tentato di fare un'ultima disperata offerta al Bologna per l'esterno argentino classe 2003 di circa 10 milioni di euro più altri 2 di bonus. La proposta è stata rifiutata dai rossoblù che così si terranno il calciatore in rosa almeno fino a gennaio.

?Benjamín Domínguez se quedará en el Bologna a pesar de un embate de última hora de la Roma.

*️⃣El club de la capital de Italia ofreció €10M más 2M en objetivos, pero la propuesta fue rechazada ya que no hay intenciones de desprenderse de él. — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 1, 2025