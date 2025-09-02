Calciomercato Roma, operazione per le giovanili: dalla Sampdoria arrivano Forte e Paratici

È ufficiale l'operazione di mercato a livello giovanile che ha coinvolto Roma, Sampdoria e quattro giovani. Il club blucerchiato ha infatti annunciato di aver ceduto in prestito con opzione ai giallorossi Giuseppe Forte e Lorenzo Paratici, entrambi nati nel 2008; a fare il percorso inverso con la stessa formula sono invece Valerio Cinti e Francesco Ferrara, ambedue classe 2007. Di seguito il comunicato ufficiale della Samp.

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver stipulato e sottoscritto il rispettivo primo contratto professionistico relativo ai diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Giuseppe Forte e Lorenzo Paratici.

Gli attaccanti si sono legati al club blucerchiato fino al 30 giugno 2028 e contestualmente si sono trasferiti all’A.S. Roma a titolo temporaneo con opzione.

Il club comunica di aver acquisito con la medesima formula i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Valerio Cinti (nato a Roma, il 10 giugno 2007) e Francesco Ferrara (nato a Santa Maria Capua a Vetere, Caserta, il 10 marzo 2007)".

(sampdoria.it)

