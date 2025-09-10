Calciomercato Roma, Jurgec lascia la Primavera e torna in patria: ha firmato con l'NK Olimpia Lubiana

Termina dopo poco più di due anni l'avventura di Jan Jurgec con la maglia della Roma. Il difensore centrale sloveno classe 2007, come riportato da Gazzetta Regionale, ha infatti lasciato il club giallorosso per fare ritorno in patria.
Jurgec ha firmato un contratto con l'NK Olimpia Lubiana, chiudendo così la sua parentesi in Italia. Arrivato nella Capitale nell'estate del 2023 dal settore giovanile del Maribor, il giovane difensore saluta definitivamente Trigoria per proseguire la sua carriera nel campionato sloveno.
(gazzettaregionale.it)