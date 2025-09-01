Calciomercato Roma: in attacco non arriverà un nuovo esterno. Bloccata la partenza di Baldanzi

Nessun nuovo arrivo in attacco e per questo Tommaso Baldanzi rimarrà a Roma. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio su X, infatti, la Roma non prenderà altri esterni in attacco, ruolo in cui i giallorossi hanno a lungo cercato prima Sancho e poi George tra gli altri, e per questo ha bloccato la partenza dell'esterno verso Verona.

La @OfficialASRoma non prenderà un esterno e per questo ha bloccato la partenza di Baldanzi al @HellasVeronaFC. @SkySport https://t.co/nX5egKwJQA — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 1, 2025

Conferme anche da Filippo Biafora de Il Tempo: a Tommaso Baldanzi è stato comunicato che resterà in giallorosso ed è saltata la trattativa per il trasferimento al Verona.