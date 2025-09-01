Calciomercato Roma: in attacco non arriverà un nuovo esterno. Bloccata la partenza di Baldanzi

Nessun nuovo arrivo in attacco e per questo Tommaso Baldanzi rimarrà a Roma. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio su X, infatti, la Roma non prenderà altri esterni in attacco, ruolo in cui i giallorossi hanno a lungo cercato prima Sancho e poi George tra gli altri, e per questo ha bloccato la partenza dell'esterno verso Verona.
La @OfficialASRoma non prenderà un esterno e per questo ha bloccato la partenza di Baldanzi al @HellasVeronaFC. @SkySport https://t.co/nX5egKwJQA
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 1, 2025
Conferme anche da Filippo Biafora de Il Tempo: a Tommaso Baldanzi è stato comunicato che resterà in giallorosso ed è saltata la trattativa per il trasferimento al Verona.
A Tommaso #Baldanzi è stato comunicato che resterà alla #ASRoma. Saltata la trattativa con il #Verona@tempoweb
— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) September 1, 2025