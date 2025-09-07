Il calciomercato della Serie A è terminato da qualche giorno, ma, restano ancora tanti dubbi sulle mancate operazioni da parte dei club italiani. L'esperto di mercato Fabrizio Romano, tramite il suo canale Youtube, è tornato sullo scambio, mai concretizzato tra Roma e Milan, Dovbyk-Gimenez. Nonostante la trattativa sia saltata perché i due club non hanno mai trovato l'intesa sulla formula dello scambio dei prestiti con diritto, ad essere decisiva è stata anche la volontà del messicano. L'ex Feyenoord, infatti, ha sempre ribadito la sua voglia di rimanere in rossonero e nonostante la piccola apertura data ai giallorossi nell'ultimo giorno di mercato, Gimenez ha scelto di giocarsi le sue carte con la maglia del Milan.
Calciomercato Roma, il retroscena sullo scambio Gimenez-Dovbyk: decisiva la volontà del messicano di rimanere al Milan
07/09/2025 alle 15:51.