Calciomercato Roma, il retroscena sullo scambio Gimenez-Dovbyk: decisiva la volontà del messicano di rimanere al Milan

Il calciomercato della Serie A è terminato da qualche giorno, ma, restano ancora tanti dubbi sulle mancate operazioni da parte dei club italiani. L'esperto di mercato Fabrizio Romano, tramite il suo canale Youtube, è tornato sullo scambio, mai concretizzato tra Roma e Milan, Dovbyk-Gimenez. Nonostante la trattativa sia saltata perché i due club non hanno mai trovato l'intesa sulla formula dello scambio dei prestiti con diritto, ad essere decisiva è stata anche la volontà del messicano. L'ex Feyenoord, infatti, ha sempre ribadito la sua voglia di rimanere in rossonero e nonostante la piccola apertura data ai giallorossi nell'ultimo giorno di mercato, Gimenez ha scelto di giocarsi le sue carte con la maglia del Milan.