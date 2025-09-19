Calciomercato Roma, il retroscena su Coletta: c'era distanza tra le parti per il rinnovo. Il 30% sulla rivendita non ha limiti

19/09/2025 alle 12:59.
primavera-roma-udinese-coletta-2

All'ultimo giorno di mercato, la Roma ha ceduto al Benfica uno dei giovani più promettenti della propria squadra Primavera, Federico Coletta. Sebbene nessuno avesse capito la logica dietro a questa cessione, è stata Eleonora Trotta di calciomercato.it a svelare il retroscena della trattativa. A quanto pare, infatti, c'era distanza tra le parti per il rinnovo contrattuale del classe 2007, che quindi ha spinto, insieme al suo agente Federico Pastorello, per andar via. Il club portoghese ha pagato alla Roma circa un milione di euro, con i giallorossi che hanno mantenuto una clausola sulla rivendita del 30% che non ha limiti al contrario di quanto detto nelle ultime settimane.

 