Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Leeds e Newcastle continuano a seguire Dovbyk per gennaio

Artem Dovbyk continua a riscuotere interesse in Premier League. Secondo quanto riportato dal portale britannico, l'attaccante della Roma resta nel mirino di due club in vista della sessione invernale di calciomercato e si tratta di Leeds e Newcastle. Entrambe le società hanno seguito il centravanti ucraino in estate, ma alla fine non hanno affondato il colpo. La pista resta comunque aperta per gennaio, dato che sia i 'Whites' sia i 'Magpies' sono alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo.

(ontheminute.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE