Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: anche i giallorossi tra i 6 club interessati a Mainoo, ma il Manchester United non ha aperto al prestito

La Roma era alla ricerca di un nuovo centrocampista nella sessione estiva di calciomercato e tra i vari nomi sondati c'era anche Kobbie Mainoo del Manchester United. Come confermato dal portale britannico, il calciatore era seguito da numerosi club (Tottenham, Aston Villa, Everton, Marsiglia e Napoli) e tra questi c'era anche quello giallorosso. Il giocatore classe 2005 spingeva per una partenza in prestito, ma l'allenatore Ruben Amorim ha fatto muro e alla fine è rimasto ai Red Devils.

(dailymail.co.uk)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE