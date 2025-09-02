Calciomercato Roma, Coletta-Benfica: il tetto massimo sul 30% di rivendita è di 6 milioni

Federico Coletta ha salutato la Roma per approdare al Benfica in un'operazione che ha portato un milione di euro nelle casse giallorosse e una percentuale sulla futura rivendita del centrocampista 18enne. Secondo quanto raccontato da Filippo Biafora del Tempo, il tetto massimo sul 30% della futura rivendita è di 6 milioni di euro. Quindi, se mai dovesse essere rivenduto a 100 milioni la Roma incasserebbe comunque 6 milioni.

Un ulteriore dettaglio sulla cessione dell’#AsRoma al #Benfica di Federico #Coletta. Secondo quanto svelato da @Fil_Biafora, il tetto massimo sul 30% della futura rivendita è di 6 mln. Quindi se anche dovesse essere rivenduto a 100 mln, la Roma incasserebbe comunque 6 mln. https://t.co/bwAgMYY9iV — Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) September 2, 2025