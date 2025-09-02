Calciomercato Roma, Coletta-Benfica: il tetto massimo sul 30% di rivendita è di 6 milioni

02/09/2025 alle 18:18.
Federico Coletta ha salutato la Roma per approdare al Benfica in un'operazione che ha portato un milione di euro nelle casse giallorosse e una percentuale sulla futura rivendita del centrocampista 18enne. Secondo quanto raccontato da Filippo Biafora del Tempo, il tetto massimo sul 30% della futura rivendita è di 6 milioni di euro. Quindi, se mai dovesse essere rivenduto a 100 milioni la Roma incasserebbe comunque 6 milioni.

 