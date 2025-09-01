Calciomercato Roma: Coletta al Benfica per un milione

01/09/2025 alle 18:42.
Federico Coletta verso l'addio alla Roma. Il centrocampista classe 2007, secondo le informazioni di Fabrizio Romano, è prossimo al trasferimento al Benfica: i club hanno raggiunto un accordo per il passaggio del 18enne per un milione di euro.

Conferme anche da Gianluca Di Marzio: Federico Coletta lascia la Roma e si trasferisce al Benfica per un milione di euro e lo scambio di documenti è in corso.