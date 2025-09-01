Calciomercato, George resta al Chelsea: sfumata anche la trattativa con il Fulham

01/09/2025 alle 23:03.
Se in Italia il calciomercato ha chiuso alle 20, in Premier League le squadre possono continuare ad acquistare fino alla mezzanotte. Tra le trattative ancora in corso, c'era anche quella che avrebbe dovuto portare Tyrique George al Fulham. I Cottagers, infatti, stavano per chiudere per il classe 2006 che la Roma ha trattato per diverse settimane. Alla fine, però, è stato il Chelsea a bloccare la sua cessione a causa dei tanti infortuni in attacco. Il 19enne resta dunque in Blues, dove potrà finalmente giocarsi le sue carte a Londra, almeno fino a gennaio.

 