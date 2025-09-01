LIVE - Calciomercato Roma, finisce la telenovela Sancho: va all'Aston Villa in prestito secco

Il futuro di Jadon Sancho è ancora un rebus e alle ore 20 di oggi è prevista la chiusura del calciomercato nei principali campionati europei. Ecco tutti gli aggiornamenti sull'esterno del Manchester United, seguito da tempo anche dalla Roma.

11:29 - Come riportato da Filippo Biafora su Telegram, si chiude definitivamente la telenovela tra la Roma e Jadon Sancho. A Ferragosto il giocatore era a un passo dai giallorossi, ma non ha mai dato l'ok finale per chiudere la trattativa. I capitolini avevano trovato l'accordo con il Manchester United, ma l'esterno inglese ha cambiato idea dopo aver inizialmente aperto al trasferimento e nei giorni successivi Sancho ha mantenuto la sua posizione.

11:24 - Ora è fatta: secondo Fabrizio Romano, Jadon Sancho sarà un nuovo giocatore dell'Aston Villa. I due club hanno raggiunto l'accordo sulla base di un prestito e, in seguito al via libera dei Red Devils e alla risoluzione degli ultimi dettagli, il calciatore si unirà ai Villans.

??? BREAKING: Jadon Sancho to Aston Villa, here we go! Deal in place on initial loan from Manchester United. Green light from United and deal being sealed with formal steps to follow next. Sancho will join #AVFC. ??????? pic.twitter.com/F9C8xM50lL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

11:23 - Come riportato da David Ornstein, l'accordo tra l'Aston Villa e il Manchester United per Jadon Sancho è a un passo sulla base di un prestito secco. I Red Devils mantengono l'opzione per prolungare il contratto per un'ulteriore stagione.

? Aston Villa on verge of agreement to sign Jadon Sancho from Man Utd. Deal for 25yo winger to join #AVFC on season-long loan almost done between clubs & with England int’l. #MUFC retain option to extend contract (June 2026). W/ @J_Tanswell @TheAthleticFC https://t.co/j7yRdFWpYe — David Ornstein (@David_Ornstein) September 1, 2025

11:06 - Come confermato da Fabrizio Romano, continua la trattativa tra Aston Villa e Manchester United per Jadon Sancho. I due club sono al lavoro anche per l'affare legato a Emiliano Martinez, ma le operazioni restano separate.

? Discussions continue between Man United and Aston Villa for Jadon Sancho. On separate deal but same discussion, Emi Martínez and Man United is still on. pic.twitter.com/cxw40uNMrJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

11:05 - Secondo quanto riportato dall'emittente britannica, sono in corso dei contatti tra Aston Villa e Manchester United per il trasferimento dell'esterno inglese. I Red Devils vorrebbero liberarsi del calciatore a titolo definitivo, ma la trattativa è impostata sulla base di un prestito. Al momento non c'è ancora l'accordo né tra i club né con l'entourage del giocatore.

