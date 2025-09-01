LIVE - Calciomercato Roma, finisce la telenovela Sancho: va all'Aston Villa in prestito secco

01/09/2025 alle 11:05.
Il futuro di Jadon Sancho è ancora un rebus e alle ore 20 di oggi è prevista la chiusura del calciomercato nei principali campionati europei. Ecco tutti gli aggiornamenti sull'esterno del Manchester United, seguito da tempo anche dalla Roma.

11:29 - Come riportato da Filippo Biafora su Telegram, si chiude definitivamente la telenovela tra la Roma e Jadon Sancho. A Ferragosto il giocatore era a un passo dai giallorossi, ma non ha mai dato l'ok finale per chiudere la trattativa. I capitolini avevano trovato l'accordo con il Manchester United, ma l'esterno inglese ha cambiato idea dopo aver inizialmente aperto al trasferimento e nei giorni successivi Sancho ha mantenuto la sua posizione.

11:24 - Ora è fatta: secondo Fabrizio Romano, Jadon Sancho sarà un nuovo giocatore dell'Aston Villa. I due club hanno raggiunto l'accordo sulla base di un prestito e, in seguito al via libera dei Red Devils e alla risoluzione degli ultimi dettagli, il calciatore si unirà ai Villans.

11:23 - Come riportato da David Ornstein, l'accordo tra l'Aston Villa e il Manchester United per Jadon Sancho è a un passo sulla base di un prestito secco. I Red Devils mantengono l'opzione per prolungare il contratto per un'ulteriore stagione.

11:06 - Come confermato da Fabrizio Romano, continua la trattativa tra Aston Villa e Manchester United per Jadon Sancho. I due club sono al lavoro anche per l'affare legato a Emiliano Martinez, ma le operazioni restano separate.

11:05 - Secondo quanto riportato dall'emittente britannica, sono in corso dei contatti tra Aston Villa e Manchester United per il trasferimento dell'esterno inglese. I Red Devils vorrebbero liberarsi del calciatore a titolo definitivo, ma la trattativa è impostata sulla base di un prestito. Al momento non c'è ancora l'accordo né tra i club né con l'entourage del giocatore.

