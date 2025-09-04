Cagliari, il ds Angelozzi e il mancato arrivo di Romano: "Non ho preso un giovane centrocampista per non penalizzare e togliere spazio ai nostri"

Guido Angelozzi, direttore sportivo del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa e ha fatto un bilancio sulla chiusura della finestra estiva di calciomercato. Il dirigente del club sardo si è soffermato sulla possibilità di inserire in rosa un altro centrocampista e tra i vari nomi presenti nel taccuino c'era Alessandro Romano, classe 2006 della Roma. Ecco le dichiarazioni di Angelozzi.

Il centrocampo è forse il reparto più affollato. La rosa del Cagliari va sfoltita?

"A centrocampo siamo 6/7 giocatori, giocando a 3 direi che siamo al completo. Abbiamo anche Cavuoti, richiesto tantissimo in Serie B, e Liteta a completare il reparto. Entrambi sono due giocatori forti e il primo a crederci è mister Pisacane. Rog doveva andare via, ma non ha trovato ancora l’accordo per poter partire. Noi accontentiamo la volontà del giocatore che è quella di andare via e non rientra nel nostro progetto. Ho pensato di prendere un altro centrocampista, ma poi avremmo dovuto fare una cessione. Stavo pensando di prendere un giovane, ma non volevo penalizzare i nostri e togliere spazio a loro. Abbiamo un settore giovanile forte e dobbiamo continuare su questo percorso".