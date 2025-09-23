Aston Villa: Monchi vicino all'addio

Monchi è a un passo dal lasciare dall'Aston Villa. Come riferito dall'importante testata statunitense, infatti, diverse fonti interne al club confermano la possibilità che le parti si salutino. Lo spagnolo è arrivato all'Aston Villa nel 2023 ed è finito sotto accusa per l'ultima campagna acquisti e per il pessimo inizio di stagione del club: nove titolari su undici sono giocatori dei Villans da addirittura prima dell'arrivo di Emery nel 2022, è mancato quindi un turnover legato al mercato. Per il club inglese si tratta di un vero e proprio scossone vista la centralità nel club di Monchi, Emery e Vidagany.

