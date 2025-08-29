Ziolkowski ha scelto la maglia numero 24. Ora la Polonia, appuntamento con la Roma dopo la sosta delle nazionali

Nuovi dettagli sull'approdo di Jan Ziolkowski alla Roma. Il difensore polacco ha scelto il numero di maglia che indosserà nella Capitale: prenderà la casacca numero 24, la stessa che aveva al Legia Varsavia.

Intanto, si definisce anche la sua tabella di marcia per i prossimi giorni. Il giocatore non sarà a disposizione di Gasperini per la trasferta di Pisa. Nelle prossime ore, infatti, Ziolkowski farà ritorno in Polonia per aggregarsi al ritiro della sua Nazionale. Il ct Probierz lo ha convocato per i prossimi impegni contro Olanda e Finlandia. Il suo esordio con la maglia giallorossa è dunque rimandato a dopo la sosta.