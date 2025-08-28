Ziolkowski: atteso domani alle 9.45 a Roma

Jan Ziolkowski è in campo questa sera per l'ultima volta con la maglia del Legia Varsavia prima di unirsi alla Roma. Il difensore classe 2005 è atteso domattina alle 9.45 nella Capitale con un volo proveniente da Varsavia, a seguire sosterrà le visite mediche di rito e firmerà un contratto quinquennale con la Roma. L'affare tra i club si è chiuso per 6,5 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita.