Verona, Zanetti: "Baldanzi? Se arriva sono contento. È un talento e ha bisogno di giocare"

Tra i possibili giocatori in uscita dalla Roma in questa sessione estiva di calciomercato c'è anche Tommaso Baldanzi, che piace al Verona. Il tecnico del club gialloblù, Paolo Zanetti, ne ha parlato in conferenza stampa: "Di Baldanzi preferirei non parlarne perché è un giocatore di un’altra squadra. La mia storia con Tommaso la conoscete tutti e se arriva sono contento io, come penso tutti noi. È un talento italiano e ha bisogno di giocare. Lui gradisce Verona. Tutto il resto non compete a me e al ragazzo".