UFFICIALE: Saud Abdulhamid ceduto al Lens in prestito con opzione di riscatto (COMUNICATO)

Adesso è ufficiale: Saud Abdulhamid è un nuovo giocatore del Lens. Il club francese ha annunciato l'ingaggio del terzino saudita, che lascia la Roma dopo una sola stagione. La formula del trasferimento è quella del prestito oneroso con opzione di riscatto.

Arrivato nell'estate del 2024 come primo storico giocatore saudita a militare in Serie A, Abdulhamid non è riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo in giallorosso.

Secondo quanto riportato da Filippo Biafora, il club francese ha superato la concorrenza del Tolosa, anch'esso interessato al giocatore, presentando un'offerta migliore. L'accordo è stato definito e il contratto firmato. I giallorossi, tuttavia, non perdono completamente il controllo sul futuro dell'esterno arabo, arrivato nella Capitale nell'estate del 2024: nell'intesa è stata infatti inserita una clausola che garantisce alla Roma un controriscatto.

Anche la Roma ha comunicato ufficialmente il trasferimento del terzino al Lens. Di seguito il testo:

"L’AS Roma comunica di aver ceduto Saud Abdulhamid al Lens.

L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Ingaggiato dalla Roma l'estate di un anno fa, l'esterno saudita ha collezionato 8 presenze e 1 gol in giallorosso.

In bocca al lupo per il futuro, Saud!"

