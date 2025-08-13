UFFICIALE - Oliveras ceduto al Celta Vigo, alla Roma il 50% sulla futura rivendita

È ufficiale il trasferimento di Jan Oliveras dalla Roma al Celta Vigo. Il giovane terzino sinistro spagnolo, classe 2004, saluta Trigoria per accasarsi al club galiziano, dove inizialmente farà parte della squadra B, il Celta Fortuna.

Come riportato in precedenza, il trasferimento avviene a titolo definitivo. Pur non incassando una cifra immediata per il cartellino, la Roma si è assicurata un'importante percentuale del 50% sull'eventuale futura rivendita del giocatore, garantendosi così un potenziale guadagno futuro.

Il Celta Vigo ha annunciato l'ingaggio attraverso un comunicato:

"Il Celta Fortuna continua a rafforzare la sua rosa con l'ingaggio del giovane talento proveniente dalla AS Roma, Jan Oliveras. Il terzino sinistro arriva a parametro zero alla squadra B celeste e ha firmato un contratto per le prossime quattro stagioni.

Cresciuto nelle giovanili del FC Barcelona, il giovane calciatore si distingue per la sua versatilità in campo e la sua padronanza della fascia sinistra, che gli permette di adattarsi a diverse posizioni sia in difesa che a centrocampo.

Nazionale spagnolo Under 18 e Under 19, Oliveras vanta nel suo percorso un'esperienza nel campionato italiano e, nella scorsa stagione, è stato in prestito alla Dinamo Zagabria nella SuperSport HNL croata.

Ora, a 21 anni, si mette agli ordini di Fredi Álvarez e inizia così una nuova tappa come "celeste".

Benvenuto, Jan!"

(rccelta.es)

