UFFICIALE: Mattia Mannini alla Juve Stabia in prestito fino a giugno 2026 (COMUNICATO)

Un altro giovane giallorosso lascia Trigoria per trovare spazio tra i professionisti. Mattia Mannini è un nuovo calciatore della Juve Stabia, club neopromosso in Serie B. La società campana ha ufficializzato l'arrivo del terzino classe 2006 dalla Roma a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2026.

Di seguito il testo del comunicato:

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con l’A.S. Roma per l’acquisizione a titolo temporaneo del difensore Mattia Mannini, che si lega al club gialloblù fino al 30 giugno 2026.

Nato a Sarzana l’8 luglio 2006, Mannini é un terzino destro cresciuto nel settore giovanile della Roma, con cui ha esordito in UEFA Europa League nella stagione 2023/24, nella sfida contro lo Sheriff FC.

Nell’ultimo triennio nel campionato Primavera 1 ha collezionato 51 presenze, 5 reti e 12 assist, contribuendo alla vittoria della Coppa Italia Primavera.

É attualmente nel giro della nazionale italiana Under 19.

Mannini dopo la firma dichiara: “Sono molto contento di essere qui, ho trovato un gruppo affiatato che mi ha accolto molto bene. Sarà il mio primo anno nel calcio dei grandi, metterò tutto me stesso per ritagliarmi più spazio possibile ed essere di aiuto alla squadra.

Ringrazio il club per la fiducia, forza Vespe”."

(ssjuvestabia.it)

VAI AL COMUNICATO