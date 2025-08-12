UFFICIALE: Marazzotti ceduto a titolo definitivo al Crotone (COMUNICATO e FOTO)

L'avventura di Fabrizio Marazzotti con la maglia della Roma è terminata e il classe 2005 è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Crotone. Il giocatore lascia il club giallorosso a titolo gratuito e si lega alla società calabrese un contratto triennale. I capitolini manterranno comunque il 30% sulla futura rivendita. Ecco il comunicato: "Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo dall’As Roma il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Fabrizio Marazzotti. Classe 2005, un elemento di sicura prospettiva e dal grande talento, Marazzotti – che ha sottoscritto un contratto triennale con gli squali – si è messo in evidenza con la Primavera giallorossa nella scorsa stagione con 35 presenze condite anche da 6 reti. Benvenuto nella famiglia Crotone, Fabrizio!".

(fccrotone.it)

