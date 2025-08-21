UFFICIALE: Cherubini in prestito secco alla Sampdoria (COMUNICATO)

Nuova esperienza in prestito in Serie B per Luigi Cherubini. L'ala classe 2004, reduce dalla scorsa stagione alla Carrarese, vestirà la maglia della Sampdoria nel prossimo campionato. Il giocatore si trasferisce in blucerchiato in prestito secco. Il suo contratto è stato depositato in Lega proprio in questi minuti.
Sono arrivati anche gli annunci ufficiali delle due squadre: la Roma ha comunicato il trasferimento con un post su X.
? Cherubini ceduto in prestito alla Sampdoria
In bocca al lupo, Luigi!#ASRoma pic.twitter.com/UhdDqg238l
— AS Roma (@OfficialASRoma) August 21, 2025
Di seguito invece la nota pubblicata dalla Sampdoria sui propri canali: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’A.S. Roma i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luigi Cherubini (nato a Tivoli, Roma, il 15 gennaio 2004). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026."