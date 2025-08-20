Sampdoria, Cherubini è arrivato in città: "Sono prontissimo a cominciare, un saluto a tutti i tifosi" (VIDEO)

Dopo una buona stagione in prestito alla Carrarese, Luigi Cherubini lascia nuovamente la Roma in prestito secco. Il classe 2004, infatti, a breve diventerà un nuovo calciatore della Sampdoria. Il 21enne, intanto, è arrivato in città ed ha rilasciato le sue prime dichiarazioni: "Un saluto a tutti i tifosi della Sampdoria. Sono prontissimo, non ho ancora parlato con Donati ma l'ho sentito per telefono e avrò il piacere di rivederlo di persona".

