Roma, arriva lo sponsor sui pantaloncini: sarà HDI Assicurazioni, ma solo per la preseason

Una novità è in arrivo sulle divise da gioco della Roma. Per la prima volta, infatti, anche la squadra maschile avrà uno sponsor sui pantaloncini. Il logo che comparirà sarà quello di HDI Assicurazioni, già Insurance Partner del club, e farà il suo esordio a partire dall'amichevole di sabato 2 agosto contro il Lens. Il marchio è già presente sulle divise della Roma Femminile in qualità di "First Team Partner" dalla stagione 2023/2024.

Questa novità, tuttavia, sarà circoscritta unicamente alle prossime tre amichevoli precampionato. Oltre alla sfida in Francia, il logo di HDI sarà visibile sui pantaloncini anche nei test in Inghilterra contro l'Aston Villa (6 agosto) e l'Everton (9 agosto).