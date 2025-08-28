Pressing George: tocca a Friedkin

Lasciato Sancho, adesso Frederic Massara ha virato su Tyrique George. Ieri pomeriggio è tornato a Roma e l’apertura da parte del Chelsea c'è, ma, la richiesta è di 25 milioni più un’alta percentuale sulla rivendita (superiore al 15%), non è facile. Il DS è tornato per sottoporre la questione a Dan Friedkin, che attualmente si trova nella Capitale e dovrà dargli il via libera per aumentare l'offerta e chiudere l'operazione il prima possibile. [...] Per il momento, Massara non tornerà a Londra, ma, gestirà la trattativa Tsimikas e quella di George dal Fulvio Bernardini. [...]

(corsport)