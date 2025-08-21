Fabio Silva, avanti tutta. Sancho: è stallo

La quiete prima della (probabile) tempesta. La Roma attende gli ultimi giorni di mercato per provare ad accontentare Gian Piero Gasperini, di certo amareggiato dopo l'infortunio di Leon Bailey. L'obiettivo numero uno resta Jadon Sancho, ma neanche gli interventi diretti di Gasp e dei Friedkin hanno portato a una svolta sostanziale. L'inglese non ha ancora dato una risposta positiva e aspetta di capire se possono aprirsi strade verso un club da Champions, mentre il Besiktas è disposto a offrire i quasi 9 milioni a stagione che Sancho percepisce in Premier (...) Nel frattempo, il ds proverà a portare Fabio Silva alla corte di Gasp. Il portoghese, per il quale si sono raffreddate le piste Lipsia e Borussia Dortmund, viene visto dal tecnico come il jolly ideale per ricoprire i tre ruoli d'attacco. Versatile e duttile col fiuto del gol (10 reti al Las Palmas) e in più con costi accessibili. Il Wolverhampton vuole 16 milioni e lo stesso Fabio Silva ha già dato il suo gradimento la Roma. Bocciate le candidature di Gil e Solomon offerti dal Tottenham. (...)

(gasport)