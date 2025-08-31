Ecco Ziolkowski…25 giorni dopo. Dalla prima voce all’ufficialità: tutti i tempi delle trattative della Roma. Wesley il record con 41 giorni

LAROMA24.IT – Oltre tre settimane, due turni preliminari, una serie di accelerate e rallentamenti dopo, Jan Ziolkowski può mostrare la sua nuova maglia numero 24 e recitare il suo messaggio standard a favore di social. Sono servite più settimane per compiere quell’ultimo passo che le cronache di calciomercato raccontavano mancasse ad inizio agosto. È il 4 agosto, infatti, quando viene lanciata la notizia: la Roma e l’Udinese hanno inviato un’offerta formale al Legia Varsavia per il centrale classe 2005. In quei giorni Gasperini e la squadra si trasferivano in Inghilterra per la seconda fase di preparazione, Massara si dice fosse rimasto inizialmente nella capitale anche per definire l’accordo con gli agenti di Ziolkowski oltre che con i polacchi. I 25 giorni che serviranno a scrivere nero su bianco e controfirmare l’accordo spiegano probabilmente a sufficienza il terreno ispido su cui si è dovuta muovere la Roma nella seconda parte di calciomercato, riportando alla mente l’eco di quelle parole sulle “prossime due sessioni di mercato difficili” che aveva anticipato già Ranieri a maggio scorso.

Più rapida, invece, era stata l’operazione Bailey, almeno seguendo il parametro della diffusione delle notizie: il 13 agosto dall’Inghilterra arriva l’indiscrezione che prenderà i crismi dell’ufficialità 8 giorni dopo, il 21 agosto. Il vero calvario, d’altronde, è stato rappresentato dall’affare per Wesley: 41 giorni tra la prima notizia diffusa, il 17 giugno, e l’ufficialità arrivata il 28 luglio.

Trattativa che si è accavallata a quella per il centrocampista: dall’inseguimento a Rios, il 7 luglio compare sui rotocalchi di calciomercato per la prima volta il nome di El Aynaoui che poserà con la maglia romanista 13 giorni dopo, anche se nella percezione sembreranno molti di più. Nello stesso periodo si consuma anche l’accordo col Brighton per Ferguson, per il quale serviranno 18 giorni: dalla notizia del 5 luglio si arriverà al comunicato ufficiale il 23 successivo. Appena due giorni in meno serviranno per mettere Ghilardi a disposizione di Gasperini: 16 giorni che vanno dalla prima indiscrezione di mercato del 17 luglio all’accordo pubblicato sui siti ufficiali il 2 agosto. Veloce e inaspettato, invece, l’arrivo di Vasquez: la notizia si diffonde il 27 luglio per poi definirsi due giorni dopo.

L’ottavo arrivo della sessione di mercato dovrebbe corrispondere a quello di Kostas Tsimikas che compare per la prima volta legato alla Roma il 23 agosto scorso in un’operazione che però viene annunciata “non facile”. Pare destinata a risolversi “appena” una settimana dopo. L’ultimo tormentone romanista, quello di Sancho, va avanti dal 10 agosto: nella peggiore delle ipotesi potrà arrivare a 22 giorni di cottura, comunque dietro i tempi delle maratone per Wesley e Ziolkowski. Pazienza, se servirà a fare una Roma più forte.