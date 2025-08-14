Di Francesco su Krstovic: "Fino a quando è al Lecce pretendo il massimo impegno e serietà"

Eusebio Di Francesco nella conferenza stampa della vigilia della sfida di Coppa Italia tra Lecce e Juve Stabia ha parlato anche di Nikola Krstovic. Queste le sue parole sull'attaccante montenegrino, obiettivo di mercato della Roma: "La situazione è a conoscenza di tutti. Questo non significa che anche lui non possa giocare titolare. Sappiamo benissimo che il mercato può andare in determinate direzioni. Attualmente è un nostro calciatore, lo valutiamo per partire dall’inizio in questa partita e in campionato".

Il tecnico del Lecce ha poi aggiunto: "Si sapeva dall'inizio questa situazione, sto cercando di lavorare per fargli capire quanto è importante essere presente e lavorare al meglio. Si possono avere alti e bassi ma deve pensare a dare il massimo per questa maglia. Noi rappresentiamo una squadra, un popolo che va rispettato. Fino a quando siamo qua pretendo da tutti il massimo impegno e la massima serietà".