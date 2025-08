Calciomercato: ufficiale il rinnovo di Tagliafico con il Lione fino al 2027 (COMUNICATO e VIDEO)

Niente Roma per Nicolas Tagliafico. Il terzino sinistro argentino, accostato al club giallorosso in seguito alla scadenza del contratto, ha deciso di tornare al Lione e ha rinnovato con la società francese fino al 30 giugno 2027. Ecco il comunicato ufficiale: "L'Olympique Lyonnais è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Nicolas Tagliafico per altre due stagioni, fino al 30 giugno 2027. Campione del mondo con l'Argentina nel 2022, due volte vincitore della Copa América (2021, 2024), Nicolas Tagliafico continua l'avventura lionese iniziata nel 2022, confermando il suo attaccamento al progetto del club. Prolungando l'avventura con Nicolas Tagliafico, l'Olympique Lyonnais ribadisce la sua ambizione di affidarsi a giocatori esperti per guidare e accompagnare la crescita dei suoi giovani calciatori".

(ol.fr)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE