Calciomercato: sondaggio approfondito dell'Al-Ahli per Florentino. È il primo nome in caso di addio di Kessié

La chiusura del calciomercato si avvicina e il direttore sportivo Frederic Massara è al lavoro per accontentare le richieste di Gian Piero Gasperini. Tra i vari nomi seguiti per rinforzare il centrocampo c'è Florentino del Benfica, ma la Roma non è l'unica sulle sue tracce. Come riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, l'Al-Ahli ha effettuato un sondaggio approfondito per il mediano portoghese e rappresenta la prima scelta in caso di addio di Franck Kessié.

? Excl. Per #Florentino Luis del #Benfica si aggiunge un sondaggio approfondito da parte di Al Ahli??. Il portoghese sarebbe la prima scelta in caso di uscita di Kessie. https://t.co/auKmULTb2t — Gianluigi Longari (@Glongari) August 17, 2025