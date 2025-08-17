Calciomercato: sondaggio approfondito dell'Al-Ahli per Florentino. È il primo nome in caso di addio di Kessié

17/08/2025 alle 17:46.
florentino-luis-benfica

La chiusura del calciomercato si avvicina e il direttore sportivo Frederic Massara è al lavoro per accontentare le richieste di Gian Piero Gasperini. Tra i vari nomi seguiti per rinforzare il centrocampo c'è Florentino del Benfica, ma la Roma non è l'unica sulle sue tracce. Come riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, l'Al-Ahli ha effettuato un sondaggio approfondito per il mediano portoghese e rappresenta la prima scelta in caso di addio di Franck Kessié.